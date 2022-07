Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Marianne slaapt apart van haar vriend: ’Ons seksleven? Daar hebben we twee slaapkamers voor’

Door Marianne ter Mors Kopieer naar clipboard

Journalist Marianne ter Mors (39) slaapt al zeven jaar in een ander bed dan haar vriend. En dat bevalt haar prima. Ⓒ Getty Images/Westend61

Journalist Marianne ter Mors (39) slaapt al zeven jaar in een ander bed dan haar vriend. En dat bevalt haar prima. Toch was ze hier niet altijd zo open over.