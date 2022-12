’Ik leek wel een gestopte roker: niet-doen-niet-doen!’

Stats: nog 38 weken tot V-day, een jas van twee euro, de IJ-hallen voorbij én een half jaar ‘vintage’ (met af en toe een moeilijk moment).

In de blog ‘De een wordt vegan, ik word vintage!’ schreef ik over mijn voornemen om een jaar geen nieuwe kleding te kopen (alleen maar tweedehands). Inmiddels ben ik een half jaar ‘vintage’. Tijd voor een update!

Excuses!

Laat ik beginnen met mijn excuses aanbieden aan het milieu. Ik heb geen níeuwe kleding gekocht maar wel drie keer zoveel tweedehands. Goed voor de economie maar of het uiteindelijk nou zo duurzaam is... Aan de andere kant: ik heb er een hobby bij, ik ben goedkoper uit én ik heb nog nooit zo vaak complimentjes gekregen over mijn outfits. Win-win-winkelen dus!

Dochter op de loer

Ik heb tegenwoordig een vast vintage-rondje in Amersfoort. Eens in de zoveel tijd – of gewoon als ik daar zin in heb – loop ik ‘de route’. Ik vind altijd wel een leuke combinatie: een kleurig jasje, een origineel truitje en laatst: een supermooie jumpsuit. Die laatste wilde ik reserveren voor kerst maar dat is niet gelukt: jongste dochter ging ermee vandoor. Zoals met wel meer dingen die ik in huis haal. ‘Ik wil hem wél terug voor kerst!’ zei ik streng. Maar stiekem vind ik het eigenlijk heel leuk dat ze mijn kleding draagt. (En het is ook über-duurzaam!)

Even bijkomen

Mijn andere dochter (uitwonende student) koopt ook veel kleding tweedehands. Met haar ging ik naar de IJ-hallen in Amsterdam. Daar vond ik een prachtige winterjas voor twee euro. En een heleboel andere dingen. Ongelooflijk wat een hoeveelheid kleding daar. Na afloop kon ik geen vintage meer zien; hier moest ik even van bijkomen. Zeker een maand geen winkel gezien. Maar ja, het begon toch weer te kriebelen.

Gestopte roker

In de stad denk ik nu vaak: ‘O heerlijk, die drukke winkels hoef ik niet meer in.’ En: ‘Ik hoef geen vijftig broeken te passen die allemaal op elkaar lijken.’ Alhoewel ik moet toegeven dat ik óók wel eens een moeilijk momentje heb. Laatst was ik met een vriendin in een boetiekje, zag ik zo’n superleuk shirtje, helemaal nieuw en fris. ‘Niet-doen-niet-doen-niet-doen!’ hoorde ik in mijn hoofd. Niet gedaan natuurlijk. Maar toch. Ik leek wel een gestopte roker. Ook het vinden van basics is wel eens lastig. Een zwarte broek, witte blouse, dat soort dingen. Maar de kick als je het dan tóch hebt gevonden… super!

Serietje foto’s

Afijn, tot zover de vintage-update. Echt, ik kan het iedereen aanraden. Er is gewoon geen enkele reden om (al) je kleding nieuw te kopen. Hieronder een serietje foto’s van de verschillende outfits van de afgelopen tijd (en wat ze gekost hebben). Het kerstpak zit er nog niet bij. Die heb ik helaas nog niet teruggezien…

Esthers gescoorde parels. Ⓒ Eigen beeld

