Sanne’s gezin verwelkomt 1 dag in de maand een pleegkindje

Sanne (36) en Peter (37) met hun dochter Lena (6). Ⓒ Foto: Eline Froukje Photography

In het kader van de Week van de pleegzorg sprak VROUW met Sanne (36) en Peter (37). Ze wonen samen met hun dochter Lena (6) in Utrecht. Hun gezin voelde met de komst van Lena compleet, maar ze hebben nog genoeg liefde en aandacht over om voor nog een kindje te zorgen. Sinds april 2019 komt Victoria (6) een keer in de maand een zaterdag gezellig langs.