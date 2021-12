Deze nieuwe films kun je in december 2021 streamen!

Niks vreemds aan, vanaf 1 december

Een avondje swingen met volslagen vreemden of een knappe, naakte man op je balkon. Niks vreemds aan, toch? In deze nieuwe film volgen we zes totaal verschillende mensen die ieder op hun eigen manier op zoek zijn naar passie.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Videoland

Genre: komedie

IMDb score: 5.8

Jaar van lancering: 2021

Single all the way, vanaf 2 december

Een leuke nieuwe kerstfilm! Peter is er helemaal klaar mee om de eeuwige vrijgezel te zijn aan de kerstdis. Hij krijgt zijn beste vriend Nick zover om zijn vriend te spelen, maar dat plan valt in het water als zijn moeder zich ermee bemoeit. Zij wil haar zoon koppelen aan de knappe fitnesstrainer James. Maar zijn Peter en Nick eigenlijk niet al het perfecte koppeltje?

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: komedie, drama, romantiek

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2021

The Unforgivable, vanaf 10 december

Sandra Bullock neemt in deze nieuwe film de rol van Ruth Slater op zich. Nadat ze haar straf heeft uitgezeten, komt Ruth terug in een samenleving die haar niet wil vergeven voor haar gewelddadige misdaad. Ze hoopt dat haar jongere zusje, dat ze destijds achter heeft moeten laten, haar wel een tweede kans wil geven en gaat naar haar op zoek.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: drama

IMDb score: 7.8

Jaar van lancering: 2021

The lost daughter, vanaf 31 december

In de nieuwe film The Lost Daughter raakt Leda tijdens een strandvakantie geobsedeerd door een jonge moeder en haar dochter. Ze wordt overweldigd door duistere geheimen uit haar eigen verleden en heftige herinneringen aan het moederschap waar zij op jonge leeftijd mee te maken kreeg. Hoe meer Leda hiermee bezig is, hoe meer ze de jonge moeder en haar dochter meesleept in haar chaos.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: drama

IMDb score: 6.7

Jaar van lancering: 2021

The Rescue, vanaf 31 december

The Rescue brengt ons terug naar 2018. Toen was de wereld twee weken lang in de ban van een Thaise voetbalploeg die vast kwam te zitten in een kilometers diepe grot. Het toegesnelde leger en de ingevlogen Amerikaanse Special Forces stonden machteloos en de vraag was of de jongens het zouden overleven. We weten allemaal hoe het verhaal uiteindelijk afliep, maar dat maakt deze nieuwe film niet minder spannend!

Deze nieuwe film is te bekijken op: disney +

Genre: documentaire

IMDb score: 8.3

Jaar van lancering: 2021

Meer nieuwe films in december

Don’t look up, vanaf 2 december op Netflix

Mixtape, vanaf 2 december op Netflix

De familie Claus, vanaf 7 december op Netflix

Mocro Maffia: Meltem, vanaf 10 december op Videoland

A California Christmas: City Lights, vanaf 16 december op Netflix

Films die eerder dit jaar verschenen

Gunpowder Milkshake, vanaf 5 november

In deze nieuwe film wordt de twaalfjarige Sam in de steek gelaten door haar moeder Scarlet, een huurmoordenaar. Sam wordt vervolgens opgevoed door The Firm, het meedogenloze misdaadsyndicaat waarvoor haar moeder werkte. Vijftien jaar later is Sam in de voetsporen van haar moeder getreden en uitgegroeid tot een brute en loyale huurmoordenaar. Maar dan gaat er iets mis en moet Sam kiezen tussen haar baan en het leven van Emily, een onschuldig 8-jarig meisje.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Prime Video

Genre: actie, misdaad, thriller

IMDb score: 6,0

Jaar van lancering: 2021

Love Hard, vanaf 5 november

Daten anno 2021 kent zo zijn uitdagingen. In deze nieuwe film heeft Natalie weinig geluk in de liefde, tot ze de perfecte man tegenkomt op een datingapp. Om hem te verrassen reist ze naar de andere kant van het land, waar ze er al snel achter komt dat Josh een enorme catfish blijkt te zijn. Met andere woorden: hij lijkt in de verste verte niet op de foto’s die ze van hem heeft gezien. Om het goed te maken, besluit Josh Natalie en Tag - de klasgenoot van wie hij de foto’s gebruikte - te koppelen. Maar… misschien is Josh stiekem wel veel leuker.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: komedie, romantiek

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2021

Home Sweet Home Alone, vanaf 12 november

Ja, ja, we weten het: het origineel is altijd het leukst. En toch mag je deze nieuwe film eigenlijk niet overslaan. Waarom niet? Het is Home Alone! In het zesde deel van de reeks blijft de tienjarige Max alleen thuis, terwijl de rest van zijn familie afreist naar Tokio. Als inbrekers het op zijn huis hebben voorzien, zet hij alles op alles om de boeven buiten de deur te houden. Héél voorspelbaar, maar héél leuk. En eh… het is nooit te vroeg voor kerstfilms, toch?

Deze nieuwe film is te bekijken op: Disney+

Genre: actie, komedie, familie

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2021

Bruised, vanaf 24 november

Deze nieuwe film is Halle Berry’s debuut als regisseur. Ooit was ze een veelbelovend MMA-vechter, maar nu klust Jackie Justice (Halle Berry) bij als schoonmaakster. Als ze op een dag thuiskomt, wacht er een verrassing op haar: de zoon die ze zes jaar eerder opgaf voor adoptie. Terwijl ze haar best doet om aan haar moederrol te wennen, belandt ze in de wereld van onofficiële gevechten: geen regels en scheidsrechters. Hoe gaat ze deze twee werelden met elkaar combineren?

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: drama, sport

IMDb score: 6,2

Jaar van lancering: 2020

Nieuwe films die eerder dit jaar verschenen

Forever Rich, vanaf 6 oktober

Rapper Richie heeft een goedlopende carrière en is bezig om de top te bereiken, tot hij slachtoffer wordt van een gewelddadige beroving. Alles is weg en daarmee ook veel van zijn volgers. Om zijn reputatie te redden en wraak te nemen op de daders, doet hij er alles aan om ze te pakken te krijgen. Deze nieuwe film, echt een bloedstollende thriller, is de eerste Nederlandse Netflix Original film.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: actie, thriller

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2021

Diana The Musical, vanaf 1 oktober

Droom weg in het leven van prinses Diana met de meeslepende figuren van de 20e eeuw. Samen met koningin Elisabeth en Prins Charles wordt het leven van Diana uitgelicht. Het bijzondere aan deze nieuwe film is, is dat hij nog voordat de musical in première ging bij Broadway al is gefilmd. Zouden ze toen al hebben geweten dat dit een groot succes ging worden?

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: drama, musical

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2021

Blush, vanaf 1 oktober

Deze film is een must om te kijken met kleine kinderen. In de film storten een astronaut en Blush op dezelfde planeet neer en daar start het avontuur. Ze zijn beiden heel verlegen, maar durven toch samen het avontuur aan.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Apple tv

Genre: familie

IMDb score: 8,9

Jaar van lancering: 2021

Altijd Al Loiza, vanaf 6 oktober

Loiza Lamers is meer dan een topmodel. In deze documentaire krijg je een exclusief kijkje in het leven van Loiza. Samen met haar moeder gaat ze in gesprek over haar transitie, want Loiza is geboren als jongen en daarmee transgender. De gevoelige kant is vaak niet op sociale media te zien, toch deelt ze deze. Ze blijft het bijvoorbeeld nog lastig vinden om uit te leggen aan de mannen met wie ze date dat ze anders is.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Videoland

Genre: documentaire

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2021

The Velvet Underground, vanaf 15 oktober

De populaire rockband The Velvet Underground was een grote hit in de jaren 60 en 70. Ongeveer 50 jaar later blikken de mannen terug op hun avontuur, de misstanden en de hysterie van de fans. Hadden ze het zo overgedaan? Je ziet het op Apple TV.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Apple tv

Genre: muziek, documentaire

IMDb score: 7,4

Jaar van lancering: 2021

Ali Boali, vanaf 16 oktober

Niet alleen Loiza Lamers verschijnt deze maand in een documentaire op Videoland. Ook het leven van Ali B is te zien in Ali Boali, waarin hij zichzelf een spiegel voorhoudt. Als kijker zie je een beeld van Ali B, dat je nog nooit hebt gezien. Want hij is niet alleen die knuffelmarokkaan waar hij om bekendstaat. Met zijn naasten blikt hij terug op zijn verandering als mens.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Videoland

Genre: documentaire

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2021

Army of Thieves, vanaf 29 oktober

Het leven van de gewone bankmedewerker Dieter staat op zijn kop als een mysterieuze vrouw op zijn pad komt. Zij betrekt hem in een wereld vol criminaliteit en samen gaan ze het grootste avontuur van zijn leven aan. Samen met een team staat hij voor de uitdaging om zoveel mogelijk kluizen te kraken in Europa, maar dat gaat niet altijd zoals gepland…

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: actie, misdaad, horror

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2021

The Voyeurs, vanaf 10 september

Als Pippa en Thomas hun droomappartement betrekken, krijgen ze entertainment uit onverwachte hoek. Hun appartement blijkt zo te liggen dat ze rechtstreeks bij de overburen naar binnen kunnen kijken. Daardoor krijgen ze tot in detail mee dat de relatie tussen het aantrekkelijke koppel op zijn zachtst gezegd instabiel te noemen is. Pippa en Thomas willen hun buren helpen zonder door te laten schemeren dat ze hen stiekem bespieden, maar zetten hierdoor onbewust een reeks gebeurtenissen in gang. Soms kun je je ergens maar beter niet mee bemoeien…

Deze nieuwe film is te bekijken op: Amazon Prime

Genre: drama, mysterie, thriller

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2021

Kate, vanaf 10 september

De meedogenloze huurmoordenaar Kate krijgt een koekje van eigen deeg als ze wordt vergiftigd en nog maar vierentwintig uur te leven heeft. Dat wil zeggen: vierentwintig uur om haar moordenaars te vinden. In die zoektocht vindt ze een onwaarschijnlijke bondgenoot in de tienerdochter van één van haar eerdere slachtoffers.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: actie, avontuur, misdaad, drama, thriller

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2021

De Zitting, vanaf 19 september

Op 19 september komt NPO Plus met deze nieuwe film, geschreven door Lykele Muus. De charismatische politicus Fabian Ploch lijkt de gedoodverfde premierskandidaat te zijn. Maar wanneer de verkiezingen dichterbij komen, beschuldigt thrillerschrijfster Amanda hem van seksueel misbruik. Ploch zou haar vijfentwintig jaar geleden hebben verkracht tijdens een studentenfeestje. Wie spreekt de waarheid en waarom komt Amanda hier nu pas mee?

Deze nieuwe film is te bekijken op: NPO Plus

Genre: drama

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2021

The Starling, vanaf 24 september

Melissa McCarthy kennen we vooral als comédienne en van haar ietwat hysterische rollen in Bridesmaids en Identity Thief, maar dat een (iets) serieuzere rol haar ook goed afgaat, bewijst ze in deze nieuwe film. Lilly zit midden in een rouwproces na het verliezen van haar kindje en hoopt dat tuinieren haar de nodige afleiding kan bieden. Daar denkt de spreeuw die vlakbij een nestje heeft gemaakt anders over. In een poging met de vogel om te gaan, roept Lilly de hulp in van dierenarts (en psycholoog) Larry, die misschien wel meer voor haar kan betekenen dan waar ze om heeft gevraagd.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: komedie, drama, fantasie

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2021

I Don’t Wanna Dance, vanaf 30 september

Een nieuwe film gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Sterker nog: het verhaal wordt verteld en gespeeld door de jongen die het zelf meemaakte. Na twee jaar bij hun tante gewoond te hebben, worden Joey en zijn jongere broertje tot hun grote vreugde teruggeplaatst bij hun moeder, Daphne. Hoewel Daphne van de jongens houdt, is ze ook onvoorspelbaar - iets wat wordt versterkt door haar verslavingsproblematiek. Joey doet zijn uiterste best om jeugdzorg buiten de deur te houden, maar of dat voor iedereen het beste is?

Deze nieuwe film is te bekijken op: NPO Plus

Genre: drama

IMDb score: 8,1

Jaar van lancering: 2021

Nieuwe films die eerder dit jaar verschenen:

Pray Away

In de jaren 70 begonnen vijf mannen in hun evangelische kerk een bijbelstudie om hun homoseksuele levensstijl achter zich te laten. Al snel ontvingen ze tienduizenden brieven van andere gelovigen die ook interesse hadden in de controversiële conversietherapie. Wat de mannen die gelovigen alleen niet vertelden, was dat je door te bidden niet op magische wijze hetero wordt. In deze nieuwe film blikken de voormalige leiders van de ‘Pray the gay away’-beweging terug op hun daden en zoekt een overlevende een manier om om te gaan met het opgelopen trauma. Indrukwekkend!

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: documentaire

IMDb score: 6,2

Jaar van lancering: 2021

All My Life

Soms heb je van die dagen waarop je gewoon even lekker een potje ongegeneerd wil janken. Met de nieuwe film All My Life gaat dat zeker lukken, dus houd de tissues bij de hand! Het waargebeurde verhaal gaat over Jenn en Sol, die stapelgek zijn op elkaar. Niets lijkt het superkoppel te kunnen stoppen, tot Sol dodelijk ziek blijkt te zijn. Vastbesloten zich niet uit het veld te laten slaan, besluiten de twee te trouwen, voordat het niet meer kan.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Amazon Prime Video

Genre: drama, romantiek

IMDb score: 6,3

Jaar van lancering: 2020

Wat is dan Liefde

Hoe kun je nog in de liefde geloven als scheiden je werk is? Dat vragen scheidingsadvocaten en workaholics Gijs en Cato zich ook af. Tot ze gedwongen worden samen te werken en ze erachter komen dat je kunt vechten wat je wilt… echte liefde vindt toch wel een weg.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Videoland

Genre: komedie

IMDb score: 6,9

Jaar van lancering: 2019

Sweet Girl

Jason Momoa speelt de hoofdrol. Dat an sich is reden genoeg om als een speer naar Netflix te gaan. Maar voor het geval je iets meer nodig hebt dan deze woest aantrekkelijke man: Sweet Girl is gewoon een steengoede film. Na de moord op zijn vrouw doet rouwende weduwnaar Cooper (Momoa) er alles aan om ervoor te zorgen dat de daders worden gestraft. Als zij tijdens die strijd de grote fout maken om Coopers dochter te bedreigen, is de maat vol en zien we Momoa zoals we hem het liefst zien… in actie!

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: actie, drama, thriller

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2021

Cruella

Tijdens de Londense punkrockrevolutie is de jonge oplichtster Estella in deze film vastbesloten naam te maken met haar kledingontwerpen. Hoewel ze creatief genoeg is, brengt haar ondeugendheid haar in de problemen als ze bevriend raakt met een stel andere jonge dieven. Haar droom om een succesvolle modeontwerpster te worden, lijkt daardoor verder weg dan ooit. Cruella staat sinds mei achter de extra betaalmuur op Disney Plus, maar vanaf 27 augustus kun je ’m gewoon bekijken met je normale abonnement!

Deze nieuwe film is te bekijken op: Disney Plus

Genre: komedie, misdaad

IMDb score: 7,4

Jaar van lancering: 2021

The Tomorrow War

The Tomorrow War is het paradepaardje van Amazon Prime. De nieuwe film draait om scheikunde professor en familieman Dan Forester. Als tijdreizigers uit de toekomst iedereen op aarde komen waarschuwen voor wat hen te wachten staat, besluit de ex-militair er samen met een team alles aan te doen om de wereld te redden, en zo zijn dochter een mooie toekomst te bieden.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Amazon Prime

Genre: Sci-Fi, actie, avontuur, thriller

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2021

This little love of mine

Advocate Laura staat in deze film op het punt om partner te worden. Maar voor het zover is, moet ze eerst terug naar een klein tropisch eiland. Daar wacht haar de lastige taak om haar vriend Chip ervan te overtuigen haar grootvader op te volgen als hoofd van het familiebedrijf dat hij runt. Als wij zeggen dat ze daar een oude bekende tegenkomt, kun jij wel raden hoe laat het is.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: romantiek, komedie

IMDb score: 7,3

Jaar van lancering: 2021

Onze jongens in Miami

Houd de tissues maar bij de hand! Huilen zullen we niet doen tijdens deze film, maar kwijlen daarentegen… Jim Bakkum en zijn strippervrienden zijn terug en besluiten een stripclub te openen in Miami. Ze beginnen vol goede moed, maar komen er al snel achter dat de stripperconcurrentie in de VS moordend is. Lastig voor de mannen, minder vervelend voor ons: nóg meer wasbordjes, nóg meer bezwete lijven en nóg meer sexy dansjes.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Videoland

Genre: komedie

IMDb score: 4,5

Jaar van lancering: 2020

The last letter from your lover

The last letter from your lover is perfect voor een regenachtige zondagmiddag. En met deze typisch Nederlandse zomer, komt die vast nog langs. In deze film vindt een ambitieuze journalist een stapel geheime liefdesbrieven uit de jaren zestig, van een man en vrouw die een verboden liefdesrelatie hadden. Als ze ziet dat niet alle brieven hun eindstation hebben bereikt, besluit ze het mysterie tot op de bodem uit te zoeken.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: romantiek, drama

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2021

Awake

Na een grote ramp kan bijna niemand op aarde meer slapen. Alleen die informatie over deze film zegt al genoeg: niet slapen staat garant voor chaos. Het leven van het dochtertje van ex-soldaat Jill loopt gevaar als blijkt dat het haar nog wél lukt om lekker te slapen. Jill doet er alles aan om haar dochtertje te beschermen tegen de wetenschappers die het meisje willen onderwerpen aan allerlei gevaarlijke tests en experimenten. Super mama to the rescue!

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: actie, avontuur, drama, Sci-Fi, thriller

IMDb score: 4,8

Jaar van lancering: 2021

Fatherhood

In deze film zien we Kevin Hart van een heel andere kant. Na de dood van zijn vrouw komt de zorg voor hun pasgeboren dochtertje volledig bij weduwnaar Matt te liggen. Zijn familie denkt niet dat hij het aankan en zijn vrienden helpen waar mogelijk, maar hebben ook geen idee waar ze mee bezig zijn. Fatherhood is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Een waarschuwing: pak alvast maar wat tissues...

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: komedie, drama

IMDb score: 6,7

Jaar van lancering: 2021

Rebel Hearts, vanaf 27 juni 2021

In 1968 vond een ware revolutie plaats tussen een groep vrijgevochten nonnen en de leiders van de Katholieke Kerk. Rebel Hearts kijkt samen met de hoofdrolspeelsters uit die tijd terug op deze bijzondere strijd die destijds de hele wereld overging.

Deze nieuwe film is te bekijken op: discovery+

Genre: documentaire

IMDb score: 8

Jaar van lancering: 2021

De Oost

Amazon Prime had de eer om de première van de Nederlandse oorlogsfilm De Oost uit te zenden. In de film draait het om de oorlog in Indonesië, in 1946 nog Nederlands-Indië. Johan is één van de honderdduizenden Nederlandse soldaten die daarheen wordt gestuurd om de onafhankelijkheidsstrijd de kop in te drukken. Als hij het niet eens is met hoe zijn commandant omgaat met de lokale bevolking, begint zijn geweten op te spelen.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Amazon Prime

Genre: drama, thriller, oorlog

IMDb score: 7,1

Jaar van lancering: 2020

Ferry de film

Fan van de Belgisch-Nederlandse serie Undercover? Dan mag je deze nieuwe film eigenlijk niet overslaan. Nog vóór het eerste seizoen van Undercover, in het Amsterdam van 2006, werkte Ferry Bouman voor een hasjbaron. Als diens zoon levensgevaarlijk gewond raakt bij een brute overval, moet Ferry achter de daders aan. Spannend!

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: actie, misdaad, drama

IMDb score: 7,1

Jaar van lancering: 2021

The Woman in the Window

Na een heftig auto-ongeluk durft kinderpsycholoog Anna niet meer naar buiten. Ze slijt haar dagen in haar eentje in haar New Yorkse appartement en houdt haar buren nauwlettend in de gaten om zo toch nog iets mee te krijgen van het leven buiten haar eigen vier muren. Als ze op een dag ziet dat haar buurvrouw Jane wordt neergestoken, kan ze niet anders dan ingrijpen. Maar wie gelooft een labiele vrouw die als de dood is voor de buitenwereld?

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: misdaad, drama, mysterie

IMDb score: 5,7

Jaar van lancering: 2021

Meer nieuwe films?

Bekijk dan ook eens de nieuwe films die vanaf juni 2021 te streamen zijn, de nieuwe films die in mei 2021 online verschenen en de nieuwe films uit maart. Eerder schreven we overigens ook over romantische nieuwe films en maakten we een lijstje met de leukste nieuwe films voor kinderen.