Deze nieuwe films kun je in december 2022 streamen!

Lady Chatterley’s Lover, vanaf 2 december

Liefhebbers van kostuumdrama’s opgelet! Deze nieuwe film is gebaseerd op het gelijknamige boek dat de Engelse schrijver D.H. Lawrence schreef in 1928 en gaat over Connie. Connie is geboren in weelde en getrouwd omdat dat van haar werd verwacht, niet omdat ze van haar echtgenoot houdt. Ze start een affaire met de opziener van het landgoed waar zij en haar man wonen en moet een keuze maken. Volgt ze haar hart, of blijft ze hangen in een liefdeloos huwelijk en doet ze wat er van haar wordt verwacht?

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: drama, romantiek

IMDb score: 7.7/10

Jaar van lancering: 2022

De Familie Claus 3, vanaf 7 december

Een nieuwe film in de Familie Claus-reeks. Dit jaar gaat de hele bups op skivakantie tijdens de kerst. Hartstikke gezellig, maar niet zo handig voor opa en Jules voor wie dit als kerstmannen de drukste periode van het jaar is. Als kleine zus Noor de kerstwereld ontdekt, is de chaos compleet. Ze is boos en begrijpt er niets van. Want waarom zou zij geen kerstvrouw mogen zijn? Een leuke familiefilm voor een regenachtige zondag. Daar krijgen we er vast genoeg van.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: komedie, familie, fantasie

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2022

Foodies, vanaf 12 december

Nog een nieuwe film van Nederlandse bodem. In Foodies volgen we Sam, een populaire foodblogger die niets liever wil dan een eigen kookboek schrijven. Maar als ze een negatieve recensie schrijft over het restaurant van de aantrekkelijke chef voor wie ze is gevallen, lijkt haar droom verder weg dan ooit. Ze zet niet alleen haar carrière, maar ook haar kans op een mooie relatie op het spel. Valt er nog iets te redden?

Deze nieuwe film is te bekijken op: Videoland

Genre: komedie, drama, romantiek

IMDb score: 6.1/10

Jaar van lancering: 2022

Nanny, vanaf 16 december

Aisha ruilt haar thuisland Senegal in deze nieuwe film in voor New York, waar ze bij een welgestelde familie aan de slag gaat als nanny. Ze hoopt dat haar nieuwe baan haar de mogelijkheid geeft haar zoon naar de Verenigde Staten te halen. Aanvankelijk lijkt dat te lukken, maar naarmate zijn komst dichterbij komt, wordt het de Amerikaanse droom waarop ze zo hoopte alsmaar schimmiger. Griezelen geblazen!

Deze nieuwe film is te bekijken op: Amazon Prime Video

Genre: drama, horror, thriller

IMDb score: 6.2/10

Jaar van lancering: 2022

Nieuwe films die eerder dit jaar verschenen

Marokkaanse Bruiloft, vanaf 3 november

Haar familie en vriendinnen vinden het hoog tijd voor een huwelijk met een geschikte man, maar Yasmine - de hoofdpersoon in deze nieuwe film - heeft maar één droom: advocaat worden. Als ze besluit de liefde toch een kans te geven, gaat er een wereld voor haar open.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: komedie, romantiek

IMDb score: 6.3/10

Jaar van lancering: 2022

Orgasm Inc.: The Story of OneTaste, vanaf 5 november

Netflix heeft weer een nieuwe docu film te pakken. OneTaste was een Amerikaans seks wellness-bedrijf dat zich focuste op het vrouwelijke orgasme. Het léék allemaal mooi, goed en geweldig, tot klanten van het bedrijf naar voren traden met verontrustende verhalen en beschuldigingen van onder meer mensenhandel en prostitutie.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: documentaire

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2022

Falling for Christmas, vanaf 10 november

Kerstmis en Lindsay Lohan (die terug is van weggeweest): die twee samen moeten bijna wel zorgen voor een heerlijke nieuwe film. Na een ski-ongeluk leidt de rijke erfgename Sierra aan geheugenverlies. Gelukkig wordt er goed voor haar gezorgd door de knappe eigenaar van haar verblijf en zijn dochtertje. Ra ra… hoe loopt dit af?

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: komedie, romantiek

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2022

The People We Hate At The Wedding, vanaf 18 november

De Amerikaanse Paul en Alice hebben een hekel aan hun halfzus Eloise, die in het Verenigd Koninkrijk woont. In deze nieuwe film staat die laatste op het punt om te gaan trouwen en vliegen Paul en Alice samen met hun over optimistische moeder naar Groot-Brittannië om te kijken of er iets te lijmen valt.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Amazon Prime Video

Genre: komedie

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2022

Meet Cute, vanaf 24 november

Als hun eerste magische date tóch geen voorbode blijkt te zijn van een lang en gelukkig leven samen, reist Sheila door de tijd om die eerste ontmoeting steeds weer opnieuw te beleven en Gary hier en daar wat bij te schaven. Of ze daar goed aan doet, zie je in deze nieuwe film.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Amazon Prime Video

Genre: komedie, drama, romantiek, fantasie, Sci-Fi

IMDb score: 5.5/10

Jaar van lancering: 2022

Nieuwe films die eerder dit jaar verschenen

Rosaline, vanaf 4 oktober

Romeo en Julia, maar dan anders. In deze nieuwe film bekijken we de romance door de ogen van Julia’s nicht Rosaline. Voor Romeo Julia leerde kennen, had hij namelijk een relatie met Rosaline. Zij blijft achter met een gebroken hart en beraamt een plan om Romeo terug te winnen.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Disney +

Genre: komedie, romantiek

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2022

Luckiest Girl Alive, vanaf 7 oktober

Het perfecte leventje van een New Yorkse schrijver begint in deze spannende nieuwe film barsten te vertonen als ze door de maker van een true crime documentaire wordt gevraagd te vertellen over een schokkende gebeurtenis die plaatsvond toen zij op de middelbare school zat.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: drama, mysterie, thriller

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2022

Costa!!, vanaf 20 oktober

Samen met haar beste vriendin Bibi reist Anna in deze nieuwe film naar het Spaanse Lloret de Mar om de beroemde club Costa te zien waar haar moeder Frida vroeger werkte. Eenmaal in Spanje blijkt de club een vervallen karaokebar. Lukt het hen om de vergane glorie in ere te herstellen?

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: komedie, drama

IMDb score: 5.6/10

Jaar van lancering: 2022

The Good Nurse, vanaf 26 oktober

Deze nieuwe film vertelt het waargebeurde verhaal van de achtervolging en gevangenneming van Charlie Cullen, een verpleger die beschouwd wordt als een van de grootste seriemoordenaars ooit.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: biografie, misdaad, drama, thriller

IMDb score: 7.2/10

Jaar van lancering: 2022

Elvis, vanaf 2 september

Net uit de bioscoop, nu al als nieuwe film op HBO Max. Elvis neemt een kijkje in het leven van het rock-’n ’-roll-icoon door de ogen van zijn raadselachtige manager: Tom Parker.

Deze nieuwe film is te bekijken op: HBO Max

Genre: biografie, drama, muziek

IMDb score: 7.6/10

Jaar van lancering: 2022

Pinocchio, vanaf 8 september

Omdat wij fan zijn van alle live-action Disney verfilmingen: er is weer een nieuwe film. Kwam Pinocchio in het origineel al tot leven, nu is ie pas écht een echte jongen! Leuk met de kinderen - maar net zo leuk in je eentje, met je partner of een paar vriendinnen.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Disney+

Genre: avontuur, komedie, drama, familie, fantasy, musical

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2022

Thor: love and thunder, vanaf 8 september

In deze nieuwe film gaat Thor op zoek naar innerlijke vrede. Zijn rust wordt verstoord door een galactische moordenaar wiens doel het is alle Goden te laten uitsterven. Of we het verhaal helemaal hebben gevolgd? Misschien. We waren een beetje afgeleid door Chris Hemsworth.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Disney+

Genre: actie, avontuur, komedie, fantasy, romantiek, Sci-Fi

IMDb score: 6.7/10

Jaar van lancering: 2022

Ik wist het, vanaf 17 september

Deze nieuwe Nederlandse film gaat over Mia. Ze is 33, single en ongelukkig in haar werk. Ze besluit haar droom te volgen en begint een bloemenwinkel. Maar dan staat er ineens een hele leuke man voor haar neus…

Deze nieuwe film is te bekijken op: Videoland

Genre: komedie, romantiek

IMDb score: 5.5/10

Jaar van lancering: 2022

Lou, vanaf 23 september

Een spannende nieuwe film! Lou is een kluizenaar die haar duistere en gevaarlijke verleden achter zich probeert te laten. Wanneer er op een avond een zware storm woedt, wordt de dochter van een buurvrouw die nabij woont plotseling ontvoerd. De twee vrouwen riskeren hun leven om het meisje terug te halen.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: actie, misdaad, drama, mysterie, thriller

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2022

A jazzman’s blues, vanaf 23 september

Bayou en Leanne zijn in deze nieuwe film smoorverliefd. Maar hun relatie wordt niet geaccepteerd. De twee besluiten elkaar daarom in het geheim te zien. Wanneer er in hun omgeving een moord wordt gepleegd wordt het steeds moeilijker dat vol te houden.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: drama

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2022

Wedding Season, vanaf 4 augustus

Een nieuwe film om bij weg te zwijmelen. Om van het gezeur van hun ouders af te zijn, die hen zo snel mogelijk met een geschikte huwelijkskandidaat willen zien, doen Asha en Ravi een zomer lang alsof ze daten. En ja, natúúrlijk weten we allemaal hoe dit afloopt. Maar maakt het de film minder leuk? Wij vinden van niet.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: komedie, romantiek

IMDb score: 5.9/10

Jaar van lancering: 2022

Elvis, vanaf 5 augustus

In augustus kun je los gaan op Jailhouse Rock, Blue Suede Shoes en Lonesome Tonight. Deze nieuwe film duikt dieper in het leven en de muziek van legende Elvis Presley, gezien vanuit het perspectief van zijn gecompliceerde relatie met zijn mysterieuze manager Tom Parker.

Deze nieuwe film is te bekijken op: HBO Max

Genre: biografie, drama, muziek

IMDb score: 7.8/10

Jaar van lancering: 2022

Spiderman: No Way Home, vanaf 11 augustus

De identiteit van Spider-Man is onthuld en het lukt hem in deze nieuwe film niet meer om zijn normale leven gescheiden houden van zijn gevaarlijke leven als superheld. Als hij Doctor Strange om hulp vraagt, staat er meer op het spel dan ooit tevoren.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: actie, avontuur, fantasy, Sci-Fi

IMDb score: 8.3/10

Jaar van lancering: 2021

Look Both Ways, vanaf 17 augustus

Vlak voor ze afstudeert, doet Nathalie een zwangerschapstest en valt haar leven uiteen in twee parallelle realiteiten. In de ene raakt ze zwanger, in de andere verhuist ze naar LA en kiest ze voor haar carrière. Wat maakt haar gelukkiger?

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: komedie, drama, romantiek

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2022

The Next 365 Days, vanaf 19 augustus

Ontbreekt een goed verhaal? Ja. Is het een geweldige cast? Nee. Heb je soms het idee dat je niet naar een ’gewone’ Netflix-film zit te kijken, maar een aparte 18-plus site hebt aangeklikt? Misschien. Maar toch is er weer een nieuwe film verschenen in de 365-days reeks. En stiekem willen we ’m allemaal zien.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: drama, romantiek

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2022

The Princess, 1 juli

Denk je bij een prinses aan prinsessengedrag? Niet bij deze prinses. In een milieu waarin het uithuwelijken van prinsessen eerder regel dan uitzondering is, weigert ze te trouwen met een sociopaat. Dit tegendraadse gedrag wordt bestraft met een opsluiting in een afgelegen toren van haar vaders kasteel, maar deze prinses laat zich niet kisten. Stel je eerder een superheld uit een Marvel-strip voor dan een stereotype Disney-prinses.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Disney Plus

Fantasie, actie, drama

Jaar van lancering: 2022

Persuasion, 15 juli

De nieuw op Netflix te streamen film Persuasion is gebaseerd op het boek van Jane Austen. Wanneer de ex-geliefde van de jonge Anne Elliot weer voor haar neus staat, moet ze een keuze maken of ze de liefde achterna wil gaan. Haar familie wees haar ex-geliefde al eens af, dus als ze voor hem kiest, maakt ze meteen de keuze om haar verleden achter zich te laten. Net op het punt dat haar superieure familie failliet dreigt te gaan.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: romantiek, drama

Jaar van lancering: 2022

Don’t make me go, 15 juli

Alleenstaande vader Max ontdekt dat hij terminaal ziek is. Hij besluit om samen met zijn tienerdochter Wally de jaren die hij moet gaan missen in de korte tijd te stoppen die hij nog heeft. Door haar rijlessen te beloven, overtuigt hij haar om samen met hem een road trip te maken van Californië naar New Orleans. In New Orleans wacht zijn 20e college reünie waar hij Wally met haar moeder herenigt die hen lang geleden verliet.

Deze nieuwe film is te bekijken op: PrimeVideo

Drama

Jaar van lancering: 2022

Costa 2022, 21 juli

Wie Costa!! niet kent heeft decennia lang onder een steen geleefd. Maar zoals kleine meisjes groot worden, zijn de hoofdrolspelers ineens - 20 jaar later - volwassen. Frida (Katja Schuurman) is inmiddels moeder en haar dochter Anna (Abbey Hoes) neemt samen met beste vriendin Bibi (Stephanie van Eer) het feeststokje over. Ze reizen samen naar haar moeders geschiedenis in naar Lloret de Mar om de bekende club Costa te zien. Alleen die club is er inmiddels iets anders aan toe dan de verhalen deden denken. Anna en Bibi besluiten samen met hun nieuwe vrienden (Soy Kroon, Oscar Aerts, Sinan Eroglu en Lisa Zweerman) mee te doen met de Battle of the Bars om Costa van de ondergang te redden.

Deze nieuwe film is te bekijken op: PathéThuis

RomCom

Jaar van lancering: 2022

Toghether Together, vanaf 1 juni

In deze nieuwe film is Anna (26) draagmoeder voor de veertigjarige app-ontwikkelaar Matt. Het is voor Anna een manier om haar schoolgeld te kunnen behalen, maar Matt heeft zoveel zin in zijn nieuwe rol, dat hij zich steeds meer in Anna’s leven mengt. In eerste instantie vindt ze dat ontzettend irritant, maar langzaam maar zeker komt ze erachter dat Matt eigenlijk bést een leuke vent is.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: komedie, drama

IMDb score: 6.4/10

Jaar van lancering: 2021

The Janes, vanaf 8 juni

In de lente van 1972 valt de politie een appartement in Chicago binnen. Zeven vrouwen die zichzelf ’Jane’ noemen, worden gearresteerd op verdenking van het runnen van een ondergronds netwerk om ongewenst zwangere vrouwen te helpen bij het vinden en uitvoeren van veilige, betaalbare abortussen. Deze nieuwe film schetst een beeld van de dappere ’Janes’.

Deze nieuwe film is te bekijken op: HBO Max

Genre: documentaire

IMDb score: 8.5/10

Jaar van lancering: 2022

Trees of Peace, vanaf 10 juni

Vier vrouwen met verschillende achtergronden smeden in deze nieuwe film een onbreekbaar zusterschap terwijl ze gevangen en ondergedoken zitten tijdens de genocide in Rwanda.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: drama

IMDb score: 8.6/10

Jaar van lancering: 2021

Father of the Bride, vanaf 16 juni

In deze nieuwe film, die een remake is van het origineel uit 1950 en de eerste remake uit 1991, krijgen Billy en Ingrid bezoek van hun oudste dochter Sofia. Tot hun verrassing heeft ze haar nieuwe vriend Adan meegenomen. Een nog grotere verrassing: ze zijn zelfs al verloofd en zijn van plan een nieuw leven op te bouwen in Mexico!

Deze nieuwe film is te bekijken op: HBO Max

Genre: komedie, drama, fantasy, romantiek

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2022

Buiten is het feest, vanaf 22 juni

Het is dan misschien geen nieuwe film, toch vinden we dat-ie een plek in deze lijst verdient. De succesvolle zangeres Sonne neemt haar nichtje in huis na de onverwachte dood van haar zus. Als de biologische vader de voogdij opeist, wordt Sonne voor het eerst van haar leven gedwongen naar buiten te treden over haar traumatische verleden. Pas als ze haar zwijgen doorbreekt, kan ze haar nichtje redden.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Videoland

Genre: drama

IMDb score: 6.7/10

Jaar van lancering: 2020

Meer nieuwe films?

Bekijk dan ook eens de nieuwe films die vanaf juni 2021 te streamen zijn, de nieuwe films die in mei 2021 online verschenen en de nieuwe films uit maart. Eerder schreven we overigens ook over romantische nieuwe films en maakten we een lijstje met de leukste nieuwe films voor kinderen.