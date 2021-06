’Wat moet ik doen met die vreemdganger die ik in de trein ontmoette?’

Lieve Sabine, twee weken geleden leerde ik een ontzettend leuke jongen kennen in de trein. Ook hij reisde van Amsterdam naar Utrecht en het einde van het liedje was dat we samen naar mijn huis gingen. Ik denk dat ik geen centimeter van zijn lichaam niet geproefd heb. Alles klopte met die man. Behalve dan dat hij een vriendin heeft en ook nog zei dat hij binnenkort met haar samen gaat wonen. Toen hij wegging, heb ik het internet afgespeurd en ontdekte ik tot mijn schrik dat hij ook nog twee kinderen met haar heeft. Ik weet dat ik me er niet mee zou moeten bemoeien, maar ik vind hem zo leuk! Hij is maar een paar jaar ouder dan ik en hij appte me meteen de volgende dag al om opnieuw af te spreken. Wat moet ik nou doen?”

Sabine: „Ik denk dat je heel goed weet wat je zou moeten doen, maar dat antwoord wil je waarschijnlijk niet horen. Een oud gezegde is dat je vaak je partner verliest zoals je hem krijgt. Ik denk dat daar wel wat in zit als je ziet hoe snel hij van een gesprekje in de trein in bed belandde. Dit overkomt je niet als je dit nooit eerder hebt gedaan. En hij is degene met een gezin. Dus geloven dat hij zijn gedrag zal veranderen, omdat hij toevallig verkering met jou krijgt, lijkt me een illusie. En hoe lekker deze gast ook is; feit blijft dat hij een man is die het geen fluit uitmaakt wat zijn acties voor gevolgen hebben. Maar als jij alleen maar seks met hem wil en verder geen verplichtingen, dan is dat natuurlijk helemaal aan jou. De enige vraag die jij jezelf dan kunt stellen is die of je dit op je geweten wil hebben? Zijn aandeel in de ontrouw is natuurlijk stukken groter dan het jouwe, maar hoe voelt dat voor jou nu je weet dat er vrouw en kinderen zijn?

Jouw vraag maakte heel wat los op onze VROUW Facebookpagina. Zo roept de meerderheid dat je ermee moet ophouden. En verder krijg je nogal cynische adviezen. Dee Stichter vindt bijvoorbeeld het volgende: „Ga er voor! Zoiets kom je niet elke dag tegen, iemand met dezelfde normen en waarden... of het gebrek hieraan. Zijn vriendin en kinderen verdienen zoveel beter, dus geef hem snel een sleutel van je huis, want dit is echt jouw match.” Ook Nona Tolol denkt dat dit ’m is: „Euhm, effe kijken, hoor. Heeft vriendin, woont samen en lijdt aan geheugenverlies, want vergat te vertellen dat ’ie ook nog twee kinderen heeft. Wat moet je doen? Nou, dat is nogal makkelijk, hij is duidelijk de prins op het witte paard, ik zie een rooskleurige toekomst voor jullie! De oprechtheid en ware liefde spat ervan af. Het begin van een sprookjesachtige relatie dus ga er voor!!”

Succes ermee!

