Is een pil tegen postnatale depressie de oplossing?

Het is groot nieuws in de Verenigde Staten: een medicijn tegen een postnatale depressie. „Het is een pil die voornamelijk zou kunnen werken voor mensen die last hebben van die hormonale verschuiving”, vertelt Hansje Heller. „Er vindt een enorme hormoonverschuiving plaats na de bevalling. Zo daalt onder andere het progesteronniveau, wat ervoor zorgt dat de baby blijft zitten in de buik.”

Somberheid en vermoeidheid

„Momenteel kampt ongeveer tien tot vijftien procent van de vrouwen in ons land met een postnatale depressie. Dit is het algemene cijfer in ontwikkelde landen; in de minder rijke landen is dit aantal nog hoger. Er is geen duidelijke verklaring voor, want we weten eigenlijk nog steeds niet hoe een postnatale depressie ontstaat. Maar het is natuurlijk een life event om een baby te krijgen waar je ineens vierentwintig uur per dag voor moet zorgen, die huilt en van jou afhankelijk is. Als je dan bijvoorbeeld ook nog eens onvoldoende steun ondervindt van familie of financiële- of relatieproblemen hebt, werkt dat niet mee. Maar naast deze psychosociale factoren spelen hormonale factoren mogelijk ook een grote rol.”

Een postnatale depressie is een depressie die zich uit in het eerste half jaar na de bevalling. Volgens Heller heeft dit dezelfde kenmerken als een reguliere depressie, zoals somberheid, vermoeidheid en geen zin hebben om dingen te doen. Heller: „Ook kan het dat je geen band voelt met je kind en daardoor weer schuldgevoelens krijgt omdat je je geen goede moeder voelt.

Emotionele gedragsproblemen

Patiënten zijn vaak vrouwen die al eerder in hun leven een depressie hebben gehad of vrouwen die kampen met stemmingswisselingen rond de menstruatie. Ook kan het zijn dat er bij familieleden eerder een postnatale depressie is geconstateerd. Het kan eigenlijk iedereen overkomen, maar een grote groep vrouwen was ook tijdens de zwangerschap depressief.”

De gevolgen kunnen schadelijk zijn voor de binding tussen moeder en het kind én voor het kind zelf. „De hechting met het kind komt dan niet op gang, waardoor het kind later allerlei emotionele gedragsproblemen kan krijgen. De hechting is heel belangrijk als de baby geboren wordt,” aldus Heller. „Maar bij een postnatale depressie kun je het mogelijk minder goed opbrengen om contact met het kind te maken. Het lukt bijvoorbeeld niet om naar de baby te lachen of om tegen hem of haar te praten.”

Borstvoeding

In Nederland wordt er na de diagnose eerst geprobeerd om het met psychotherapie op te lossen en als dat niet werkt, wordt er antidepressiva voorgeschreven. Dit werkt volgens Heller in de meeste gevallen. „Als het niet therapeutisch kan, kan medicatie een goede oplossing zijn. Want met de meeste antidepressiva kun je bijvoorbeeld ook gewoon borstvoeding geven. Dat kan bij deze nieuwe pil op de Amerikaanse markt overigens niet, er is nog niet voldoende onderzoek gedaan naar of het schadelijk is voor de baby.”

Deze speciale pil tegen postnatale depressie zou werken voor mensen die last hebben van hormonale verschuivingen. Heller: „Het verschil met antidepressiva is dat het op andere stofjes in de hersenen werkzaam is. Maar eigenlijk is de pil dus nog niet voldoende getest. We weten alleen dat het op de korte termijn tegen postnatale depressies helpt. Maar het is nog onduidelijk wat het daarna zal doen.”

Verder onderzoek

Heller denkt dan ook niet dat dit geneesmiddel de oplossing zal zijn over tien, twintig jaar. Daarnaast is het nog maar de vraag of het voor de Europese markt wordt goedgekeurd. „In Amerika laat men sneller dingen toe op de markt dan in Europa. Toch wil ik benadrukken dat het goed is dat er onderzoek wordt gedaan naar nieuwe medicatie bij postnatale depressies. Het is positief dat deze pil snel werkt en weinig bijwerkingen heeft als je ermee stopt.

Maar er is nog een grote groep mensen op wie het niet is getest, denk bijvoorbeeld aan mensen die suïcidaal zijn. Aangezien het dus nog onduidelijk is bij wie het precies werkt en wat het op de lange termijn doet, denk ik niet dat dit de oplossing zal zijn in de toekomst. Er zal nog veel onderzoek naar gedaan moeten worden.”

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.