Blijf jij een week binnen na een positieve test?

Afgelopen week liepen de cijfers weer op. Het RIVM meldde meer dan 373.000 nieuwe gevallen in de afgelopen zes dagen, dat zijn er gemiddeld ruim 62.000 per dag. Tel daar nog een keer 62.000 besmettingen bij op dan zou je kunnen uitkomen op 435.000 besmettingen in een week. Dit zou een forse stijging zijn van 75 tot 80 procent ten opzichte van vorige week toen het weekcijfer volgens RIVM op nog 246.000 lag, zo meldt De Telegraaf.

Versoepelingen

Sinds de versoepelingen kunnen we weer boodschappen doen zonder mondkapje, is er geen anderhalve meter afstand meer nodig in onder meer restaurants en cafés en is het coronatoegangsbewijs grotendeels afgeschaft. In het zuiden van het land is weer carnaval gevierd en gingen veel mensen in de voorjaarsvakantie op wintersport. De Telegraaf meldt dat er nu een paar corona brandhaarden zijn ontstaan in plaatsen waar carnaval is gevierd, bijvoorbeeld in Den Bosch.

Positieve test

Als je in contact bent geweest met iemand die corona heeft, en je bent geboosterd, hoef je niet in quarantaine. Als je zelf positief test moet je minimaal vijf dagen in quarantaine en mag je als je 24 uur klachtenvrij bent weer naar buiten. Door in quarantaine te gaan kan je niemand besmetten. Maar op Twitter valt te lezen dat veel mensen de quarantaineplicht aan hun laars lappen.

Reacties

Ramona had een hoestende mevrouw achter zich staan in de rij bij de kassa.

Irem hoorde iemand in de stad zeggen dat die persoon eigenlijk vijf dagen in quarantaine moest, maar niet deed.

Volgens Achelois zegt een positieve zelftest niets over besmettelijkheid.

