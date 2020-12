Daghoroscoop 11 december

VANDAAG JARIG

U begeeft zich in een cyclus waarin u in financieel opzicht het kaf van het koren moet scheiden. Door verspilling tegen te gaan zult u ontdekken dat u er beter voorstaat dan u denkt. Doe spullen die u niet draagt of gebruikt weg – ze blokkeren de weg naar alles wat nieuw en beter is.

RAM

Overwin potentiële tegenslag en ga met opgeheven hoofd verder. Uw geloof in de mensheid zal worden versterkt door iemands hartelijke woorden en ontvankelijke houding. Ook u bent in staat deze goodwill aan de dag te leggen.

STIER

Nieuwe kennissen of collega’s kunnen anders zijn dan ze lijken, dus stel uzelf en uw huis niet te snel open voor mensen die u nog maar net kent. Soms is traagheid verstandig. Concentreer u op het welzijn en de veiligheid van uw gezin.

TWEELINGEN

Er zal behoefte aan duidelijkheid zijn als op het werk verwarring heerst. Blijf uit de buurt van mensen die er geen behoefte aan hebben rechtlijnig door het leven te gaan. Concentreer u op complexe problemen.

KREEFT

Hecht niet te veel geloof aan alles wat u in reisverhalen leest. Reportages en advertenties kunnen zelfs de meest saaie bestemmingen fabelachtig afschilderen. Het is tijd om tot daden over te gaan in een liefdesaffaire.

LEEUW

Feiten trachten te verzamelen over gezamenlijke financiën, een erfenis of financiële instelling kan voornamelijk desinformatie opleveren. Het lijkt verstandig om definitieve beslissingen uit te stellen tot na het weekend.

MAAGD

Uw nachtrust kan worden verstoord door fantasieën die u de hele dag blijven vervolgen en op verkeerde momenten te binnen schieten. Pas op voor uw neiging het niet al te nauw te nemen met de waarheid, want u kunt betrapt worden.

WEEGSCHAAL

Ook de workaholics onder u hebben af en toe behoefte aan een pauze. De stemming die hoort bij de komende feestdagen kan zich vandaag al meester van u maken, waardoor u zich gedwongen voelt iets te doen aan liefdadigheid.

SCHORPIOEN

Vrijgezellen kunnen zich bewust worden van de aanwezigheid van een bewonderaar(ster). Uw fantasie kan u naar amoureuze dromen voeren nog voor er iets tussen u beiden is voorgevallen. Houd uw kerstplannen eenvoudig.

BOOGSCHUTTER

Van nature vergeet en vergeeft u niet makkelijk maar het wordt zo langzamerhand tijd om afscheid te nemen van negatieve herinneringen. Met een positieve instellingen ruimt u misverstanden op; het is cruciaal dat u goed luistert.

STEENBOK

Maak een lijst van de dingen die moeten gebeuren en zorg dat u die niet kwijtraakt. Als huizen in uw omgeving in waarde stijgen kan het zinvol zijn met uw bank te bespreken of een verbouwing het pand nog waardevoller maakt.

WATERMAN

Tref extra maatregelen om te voorkomen dat zij voortijdig worden ontdekt als dezer dagen goederen en geschenken die u via het internet hebt besteld worden bezorgd. Word niet kwaad als uw partner het oneens is met uw plannen.

VISSEN

Laat u niet beïnvloeden door iemands slimme manipulaties en voorkom dat u betrokken raakt bij iets illegaals. Denk eens na over natuurlijke geneeswijzen als een gezondheidsprobleem niet gebaat lijkt bij reguliere middelen.