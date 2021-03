’Windmolens te dicht op woningen’

De dorpen langs de A12 bij Woerden liggen al jaren in een rode zone van geluidsoverlast en fijnstof. De gemeente Woerden diende zelfs onlangs een zienswijze in over de toenemende geluidsoverlast van een groeiend Schiphol.

Desalniettemin sluiten wethouders van die dorpen een overeenkomst om langs diezelfde A12 megalomaan hoge windturbines te plaatsen. Ze schermen met de geluidsregels van de WHO alsof ze zich bekommeren om de gezondheid van de omwonenden. Naast impulsgeluid (als van een bonkende trein) produceren de turbines laag frequent geluid.

Er komt steeds meer bewijs voor ernstige gezondheidsproblemen. Slaapverstoring, stress, effecten op geheugen en concentratieverlies.

De huidige regelgeving is gebaseerd op turbines van 70 meter zonder uitschieters in geluid, de nieuwste zijn ruim 3x zo hoog en produceren veel meer lawaai. Ook het Europese Hof van Justitie erkent dat.

Nederland kent de soepelste geluidsnormen, al jaren staan turbines te dichtbij woningen met alle gevolgen van dien, zoals in Houten waar omwonenden al jaren slapeloze nachten hebben.

Brigitte Bloem,

Harmelen