Brief 2 ’Ons land verkeert in nood’

De omgekeerde vlag is een internationaal signaal van nood. Mensen moeten beseffen dat boeren en ook vele burgers, die nood ook echt ervaren. Niet alleen boeren staat het water aan de lippen, ook vele Nederlanders zien de toekomst donker in door de jaren van wanbeleid vanuit Den Haag. Het aantal gecreëerde crises is zelfs niet meer op twee handen te tellen. En zolang Rutte en consorten blijven zitten zien wij nog geen licht aan de horizon. Tot die tijd blijft ook bij mij de vlag uithangen, ondersteboven dus.

Jan Smelik

