Brief 3 ’Voorstel Knot direct de prullenbak in’

De eigenaren van deze woningen hebben op advies van de overheid alles op alles gezet om hun hypotheekschuld af te lossen en worden nu gestraft. In het verleden werd een afgeloste woning ook als vermogen belast maar is dit afgeschaft omdat het oneerlijk was t.o.v. woningen van huurders.

Dat Knol aan de leiband van Brussel en het IMF loopt is algemeen bekend, immers daar komt dit onzalige voorstel vandaan. Dat neemt echter niet weg dat dezelfde overheid, indien zij dit voornemen zou omarmen, bewezen onbetrouwbaar zal zijn. Alle burgers worden op veel andere terreinen op kosten gejaagd, zoals o.a. benzine, energie, OZB, WOZ en ziektekostenverzekering. Dit voorstel moet direct de prullenbak in.

Rob Tamerius, Numansdorp

STEM op deze brief

