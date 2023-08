’Leve de Europese samenwerking’

Er is op dit vlak geen enkele gelijke verhouding met de landen om ons heen. Tientallen eurocenten verschil in prijs nopen de toch al zuinige Nederlanders om over de grens te gaan tanken. Wanneer spreken ’de hoge heren’ in Europa nou eens af om dit soort accijnsverhogingen op gelijke tred te houden en een eenheidsprijs af te spreken? Dat moet toch niet zo moeilijk zijn?

Rens Kuijten, Nuenen