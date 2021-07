Brief 1 ’Oranje heeft harde aanpak nodig’

Bij de aanstelling van de vorige bondscoach mochten spelers van de KNVB meedenken over de aan te stellen coach. En zoals men weet heeft dat zelden of nooit tot succes geleid. Dat laatste was goed te zien bij onze laatste EK-wedstrijd tegen Tsjechië. Zij dachten de overwinning al in zak te hebben zonder de wedstrijd gespeeld te hebben.

Nu hebben we een harde/strenge bondscoach, waarvoor ze bereid moeten zijn ’om tot het gaatje te gaan’, zo niet kunnen ze beter al op voorhand thuisblijven.

In 2014 zagen we hoe Louis van Gaal Wesley Sneijder al zo wist te motiveren, dat hij er alles aan deed om bij de Nederlandse selectie te mogen aansluiten. En zo moet het ook zijn. Het moet een eer zijn om in het Nederlands elftal te mogen voetballen.

We weten allemaal waar die harde aanpak tijdens het WK in 2014 toe geleid heeft, een elftal waarvoor vooraf geen stuiver gegeven werd, werd uiteindelijk derde van het toernooi, en het hield ons destijds ook weken met veel spanning en plezier weken aan de buis gekluisterd.

Mario Verhees,

Asten

