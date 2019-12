Morgen maakt Van Dale bekend wat het ’Woord van het Jaar’ is geworden. We konden kiezen uit woorden als ’klimaatdrammer’, ’bezorgschaamte’ of ’foeigesprek’. Jammer dat we de laatste weken geen nieuwe woorden meer aan de lijst mochten toevoegen, want het woord ’zwartlakker’ was zeker een grote kanshebber geweest.