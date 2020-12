Brief 3 ’Iedereen heeft recht op inenting’

Ik ben zelf verpleegkundige, die net als alle verzorgenden, keihard heeft gewerkt. Ik ben sinds vorige week na 48 jaar werken gepensioneerd en nu sta ik plotseling op omvallen, zoals deze lezer in haar brief stelde? Helaas voor u sta ik nog midden in het leven en heb, denk ik, een vaccinatie net zo goed verdiend als ieder ander. Laten we a.u.b. luisteren naar degenen, die er verstand van hebben en niet allemaal zomaar een mening ventileren.

Lidy Jager-Hadderingh, Dronten

