’Migranten verlossen ons van corona’

Het is goed dat we ons realiseren dat het meest veelbelovende coronavaccin, dat van BioNTech-Pfizer, met een werkingsgraad van meer dan 90%, is ontwikkeld door Turkse immigranten in Duitsland: Uğur Şahin, de CEO van BioNTech en zijn vrouw Özlem Türeci. Met financiële EU-steun waarmee de versnelde ontwikkeling ervan mogelijk is gemaakt. Reeds in december 2020 is de goedkeuring van dit medicijn in Europa door het Europees Geneesmiddelenbureau mogelijk.

Behalve dat ik de overheid oproep om vluchtelingen aan het werk te zetten of te laten helpen, om zo te voorkomen dat talent jaren werkeloos zit te wachten, ben ik benieuwd of PVV-, FvD-stemmers en andere criticasters, nu wij door Turkse migranten in Duitsland worden verlost van corona, om principiële redenen af zullen zien van het gebruik van dit vaccin.

Toine Manders,

EP-lid voor het CDA