Uitslag stelling: ’Winkeldeur dichthouden’

Om energie te besparen moeten winkeliers in Parijs vanaf deze week de deuren gesloten houden als de airconditioning (of de verwarming) aan staat. De Eindhovense fractie van de Partij voor de Dieren pleitte er eerder voor om ondernemers in het centrum van Eindhoven te verplichten de deuren dicht te houden om energie te besparen. Een goed plan dat landelijk ingevoerd zou moeten worden, vinden de meeste stemmers. „Open winkeldeuren in de herfst en winter, dat kan echt niet, zo midden in een energiecrisis”, luidt een reactie. Ook deze stemmer ziet graag dat we het Parijse voorbeeld volgen: „Deuren dicht als de airco of verwarming aan staat. Dat doe je thuis toch ook? En de airco pas gebruiken als het echt nodig is. Ik loop nu iedere ochtend met mijn winterjas de Appie binnen en krijg dan een draai om mijn oren van de airco die voor mijn gevoel tegen het vriespunt staat!”

De meerderheid vindt dat het tijd is voor meer actie tegen energieverspilling. Een stemmer zegt hierover: „Sommige acties zijn dermate voor de hand liggend dat je niet snapt dat ze niet al eerder zijn ingevoerd. Blijkbaar was onze energieprijs altijd te laag en gaan we er nu pas serieus over nadenken om geld te besparen.” Energiebesparing mag niet alleen uit financiële overweging zijn, wordt er gezegd. „Zuinig omgaan met energie loont altijd. Iedereen kan een steentje bijdragen door bewuster om te gaan met zijn verbruik. Ook al heb je genoeg geld om de peperdure energie te betalen.”

In Frankrijk wordt momenteel ook gesproken over eventuele andere maatregelen zoals de airco in overheidsgebouwen pas aan als het warmer is dan 26 graden, open koelvitrines in supermarkten verbieden en etalages en parkeergarages minder lang verlichten. Bijna driekwart van de stemmers vindt dat we dergelijke maatregelen hier ook moeten gaan invoeren. „Ik denk dat afgesloten koelvitrines zeker verplicht moeten zijn. Verlichting van snelwegen is onzinnig en ook dat overheidsgebouwen dag en nacht verlicht zijn!” Veel stemmers zijn het hiermee eens: „Kijk eens hoeveel bedrijfsgebouwen, zoals de Mondriaantoren en de Rembrandttoren, in het donker nog verlicht zijn. Kijk ook eens naar alle weg- en straatverlichting. Echt zonde, daar mag hard tegen opgetreden worden. En al die reclamezuilen, dat is pas verspilling.”

Veel deelnemers ergeren zich aan het gedrag van de medemens als het om energieverspilling gaat: „Mensen doen maar, bij mij op kantoor kunnen ze de lichtknop wel vinden om een lamp aan te doen maar uit doen ho maar. En de deur staat zelfs midden in de winter open als ik er niet zelf bovenop zit.”

De Europese Commissie deed afgelopen week ook een oproep aan alle lidstaten om het gasverbruik met 15% terug te dringen. Meer dan de helft van de stemmers vindt het goed dat hiertoe vanuit de EU wordt opgeroepen. Echter, over het instellen van eventuele sancties als het advies niet wordt opgevolgd is men minder enthousiast. Een deelnemer: „Dwang is nooit goed. Overtuig de mensen waarom het moet en wat het voordeel voor hen is.”