’Parlementaire enquête over de zorg’

Niet coronagerelateerd maar om in kaart te brengen waar het mis gaat, hoe dat kon gebeuren en vooral wat nodig is om dat op te lossen. Dit moet onderzocht worden door een neutrale commissie met ervaringsdeskundigen uit de zorg. Zonder rekening te houden met politieke belangen. Pas als het rapport af is en er een prijskaartje aan hangt kunnen er keuzes gemaakt worden.

B. van Dam, Leiden