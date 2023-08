Links staat een stel alsof ze uit de middeleeuwen zijn gestapt op weg naar Castlefest in de Keukenhof. Rechts een groep meiden met regenboogvlag en vlaggetje op de wangen op weg naar de Canal Pride. De bonte stoet wordt nog mooier op Leiden Centraal; zwaardvechters, jonkvrouwen, haren in de kleuren van de regenboog, jongens in glitterpakken. Wat leven we toch in een mooi land dat iedereen kan zijn wie die wil en dit kan en mag vieren!

Jennifer Spiegeler

