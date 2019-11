’Hier berechten en weer wegsturen’

Ze zitten voorlopig nog vast in een Turkse gevangenis. Zeker niet ’tijdelijk’ naar Nederland halen, berechten en daarna weer wegsturen. We hebben gezien hoe daadkrachtig Nederlandse overheidsfunctionarissen waren bij het uitzetten van een moeder, die later zou worden gevolgd door twee kinderen die door traineren lange tijd hier onrechtmatig verbleven. De toenmalige staatssecretaris liet zich overhalen dat eerst de kinderen alsnog mochten blijven en dat later de reeds uitgezette moeder mocht terugkeren.

F. Heeffer, Uden