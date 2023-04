’Cadeau voor de lieve vrouw’

Bij onze dochter vroeger werd ’omadag’ georganiseerd, maar mijn moeder heb ik nauwelijks gekend en de moeder van mijn man was al overleden. Alle oma’s kwamen naar school en mijn dochter? Die zat alleen zonder dat iemand naar haar omkeek, ze was heel verdrietig toen ik haar ophaalde. Ze heeft het er jaren later nog over. Waarom kunnen leraren niet bedenken dat het ook anders kan? Gewoon een dagje voor alle lieve vrouwen uit de omgeving van een kind. Dan was een hoop leed niet nodig. Dus gewoon een cadeautje maken voor oma’s, moeders, tante of de oppas!

Anna M. Mars