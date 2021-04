’Te vroeg voor versoepeling’

De druk op de ziekenhuizen, IC afdelingen, medisch en verpleegkundig personeel is groot vanwege het toenemende aantal coronazieken. De reguliere zorg moet worden afgeschaald en operaties geannuleerd. Indringend wordt gewaarschuwd voor onhoudbare situaties in ziekenhuizen. Desondanks vinden bedrijven en burgers dat de opgelegde coronabeperkingen versoepeld dienen te worden. Het is tijd voor spel en plezier in welke vorm dan ook. De alcohol moet rijkelijk vloeien in kroegen en op terrassen. We kunnen niet wachten op feitelijke verbeteringen en beheersing van de pandemie.

Op basis van een voorzichtige, twijfelachtige prognose over corona worden er overmoedige besluiten genomen om alle remmen los te gooien. Zelfs het langzame tempo van de zo noodzakelijke vaccinaties deert de bevolkingsmeute niet. Leve de lol, de vrijheid is het adagium.

J. Werkhoven