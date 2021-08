’Aangifte Berghuis terecht’

De overstap van voetballer Berghuis naar Ajax heeft de woede opgewekt van een aantal Feyenoord aanhangers. Doodsbedreigingen van het ernstigste soort, waarbij ook zijn gezin niet werd gespaard, werden zijn deel. Terecht dat hij daarvan aangifte heeft gedaan bij de politie. En hopelijk wordt er zwaarder gestraft dan in het geval van keeper Vermeer destijds, die met een taakstrafje weg kwamen.

De bedreigers zijn dan wel figuren die -gelet op het gebruikte vocabulaire- niet vooraan hebben gestaan bij het uitdelen van hersenen, maar onverlet blijft dat de bedreigingen flink aankomen in huize Berghuis. En waar gaat het eigenlijk allemaal over? Eigenlijk nergens over. Een voetballer die gewoon van club wisselt. Hoe erg kan dat nu zijn!

Jan Muijs, Tilburg