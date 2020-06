Uitslag stelling: ’Rol lineaire tv niet klaar’

„Moderne mediavormen zijn snel en oppervlakkig. De oude media bieden meer afwisseling en verdieping”, zegt een voorstander. Echter een grote groep, zo’n 41% van de deelnemers, denkt wel dat het einde nabij is voor lineair televisiekijken.

Een voordeel van geprogrammeerde televisie is dat het mensen samenbrengt aldus respondenten. „Het is gezelliger om met elkaar tv te kijken en erover te discussiëren. De samenleving is al zo individualistisch”, aldus een respondent. „Het is jammer dat er door streamingdiensten minder vaak gezamenlijk naar een film of serie gekeken wordt”, vindt ook een ander. „Dat zijn immers momenten van verbinding en samenzijn in een gezin.”

Velen missen de vaste programmering bij streamingdiensten. „Traditionele media zorgen voor een bepaald ritme, hetgeen niet verkeerd is”, schrijft iemand. „Ik vind het prettig op een vast tijdstip een journaal of praatprogramma te kunnen kijken”, deelt ook een ander. „En door het grote aanbod bij veel streamingdiensten vind ik het daar vaak lastig om programma’s te vinden die me aanspreken.”

Streamingdiensten jagen kijkers ook op kosten, aldus velen. „Door het grote aanbod van streamingdiensten moet je bijna overal lid van worden wil je bepaalde series volgen. Dit maakt tv-kijken veel duurder”, klaagt iemand.

Toch hebben ook voorstanders van lineair tv-kijken nog wel wat tips voor de omroepen. „Ouderwets tv-kijken heeft zeker nog toekomst, mits de omroepen modernere programma's gaan aanbieden. Schrap herhalingen, na 4 tot 5 keer een film gezien te hebben begrijp je hem echt wel. Stop met de oude meuk, kom met frisse programma's en films”, schrijft iemand. „Als de reclameblokken verdwijnen dan kijken er ook wel meer mensen naar de tv. Dat films en programma’s elke 15 minuten worden onderbroken door 5 minuten reclame is gewoon ergerlijk. Zo duw je de mensen naar de Netflixen van deze wereld”, stelt een ander.

Voorstanders van streamingdiensten sluiten zich daar bij aan. „Ouderwets tv kijken is een ergerniswekkende onderneming. Eindeloze herhalingen en reclameonderbrekingen (met daarin reclame voor het programma dat je aan het kijken was) heeft alle plezier in de reguliere tv doen verdwijnen. Verder vind ik de enorme salarissen en bonussen die televisiemakers zichzelf toebedelen vreselijk. Aan een tafel zitten praten met mensen is echt niet van hetzelfde kaliber als een baan als minister of iets anders verantwoordelijks”, aldus een respondent. „Ik betaal liever voor een streamingsdienst die kwalitatief goede programma's levert die ik kan kijken zonder reclame en wanneer ik dat wil.”

Ook wat betreft nieuwsvergaring heeft traditionele televisie niet iedereen meer genoeg te bieden, blijkt uit de reacties van respondenten. „Nieuws op tv is vaak al achterhaald tegen de tijd dat het wordt uitgezonden, internet is prima en meer van deze tijd”, aldus een voorstander van nieuwe media. Zeker 48% van de deelnemers geeft dan aan ook zich voor het nieuws grotendeels te wenden tot websites en sociale media.