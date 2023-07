’Kritisch politicus niet gewaardeerd’

Deze wordt niet als waardevol gezien maar als een risico voor de stabiliteit van een kabinet. Dit verklaart waarom we ons in het klimaatakkoord en de energietransitie hebben laten rommelen. Daarom komt er geen parlementaire enquête. Daarom hebben we de verschillende crises in ons land. Daarom hebben we pechstudenten. Iedereen praat elkaar na, niemand durft kritische vragen te stellen, niemand durft verantwoordelijkheid te nemen. En dat wordt gezien als een verdienste. Waar hebben we deze leiders aan verdiend?

B. van Dam