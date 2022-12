Brief 3 ’Opbouwen in plaats van vernielen’

Wat zou het toch mooi zijn wanneer zij een voorbeeld zouden nemen aan al die mensen van Aziatische afkomst zoals Chinezen, Filipijnen of Indiërs. Deze mensen staan daar heel anders in. Zij zijn hard aan het werk in onze voedselketen, de gezondheidszorg of in onze hightech industrie. Zij zijn bezig met het opbouwen van een volwaardig vredig bestaan hier in onze Nederlandse maatschappij. Zij hebben helemaal geen behoefte, zin en tijd voor dit soort onzinzaken wanneer zij aan soortgelijke grote evenementen deelnemen.

Mario Verhees, Asten

