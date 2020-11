’Profvoetballers moeten niet klagen’

Profvoetballers hebben van hun sport hun beroep gemaakt, en de meesten worden hier zeer goed voor betaald. Hoe anders in het bedrijfsleven, waar bedrijven failliet gaan, mensen ontslagen worden, niet of nauwelijks nog inkomsten hebben, terwijl hun kosten (huur, hypotheek, energie, wegenbelasting, schoolgaande kinderen of studerende kinderen) om maar eens een paar voorbeelden te noemen, gewoon doorgaan. Hoe gelukkig zouden deze mensen zijn met een overladen agenda, hun inkomsten kunnen behouden en hun kosten kunnen betalen. Stop dus eens met klagen en kijk eens naar mensen die het veel moeilijker hebben en waarvan het normale leven ook gewoon door moet gaan.

Herman van Wereld