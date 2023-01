Brief 3 ’Wetten handhaven en streng straffen’

Bekijk ook: Strafpleiters blinken uit in zelfbeklag

In Nederland wordt er op losgestoken, geschoten en gestolen, terwijl veel mensen met levensbedreigingen moeten leven en dag en nacht bewaakt moeten worden. Het criminele gedrag op de weg tellen we even niet mee. Geweldig toch... dit is het resultaat van het tolerante overheidsbeleid. Is er eigenlijk wel een overheidsbeleid dat lukt?

De minister van Justitie Dilan Yeşilgöz-Zegerius moet beseffen dat er wel wetten gemaakt kunnen worden maar dat is totale onzin als je ze niet handhaaft. Handhaven en streng straffen, dat is nodig.

J. Prins, Sliedrecht

