Deze was de eerste dag al telefonisch verkocht aan garagebedrijf Hilee in Obdam. De garage vroeg mij een factuur te sturen en tot onze grote verbazing stond de volgende dag het geld op de rekening terwijl de koper de auto en de bijbehorende papieren nog niet had. Mijn man is schipper en was met de auto aan boord gegaan daarom konden wij hem zaterdag pas brengen. Dank meneer Jan voor uw grote vertrouwen in ons.

Fam. Van der Meer, Urk