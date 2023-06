Helaas waren er op het station geen lockers dus moest de bagage mee het centrum in. Bij Darcey & Dolls in de Leeuwenstraat mochten we onverwacht onze spullen voor een paar uurtjes in een hoekje zetten. Wat aardig en klantvriendelijk. Het maakte ons uitje extra leuk.

Anneke Vink

