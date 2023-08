Lastercampagne tegen Pieter Omtzigt is begonnen

Verstandig dat Pieter Omtzigt eerst met vakantie gaat voordat hij besluit of hij met een eigen partij aan de verkiezingen meedoet. Even rust voordat de storm begint. Op de sociale media is de beschadigingscampagne al gaande. Zesenveertig zetels in de peilingen voor iemand zonder partij die populair is bij links en rechts in alle lagen van de bevolking, leiden kennelijk tot angst en afgunst. Zo’n breed geliefde politicus die niet van links komt kan niet deugen, hij moet kapot.