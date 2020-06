’Niet zeker dat vliegen veilig is’

Hoezo 1,5 m afstand? Hoezo een beperkt aantal personen? Het ventilatiesysteem is toch coronaproof, niets dan schone, verse lucht wat daar uit komt! Zelfs de buitenlucht op een terras kan daar niet tegenop. Dus volle bak vooruit, honderden mensen lekker knus op elkaar en vliegen maar! Of is het eigenbelang, gezien de staat een van de grootste aandeelhouders is van KLM?

Yvonne Centen,

Wanroij