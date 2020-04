’Knipbeurt kan veilig’

Ik ben geen viroloog of arts, ik ben zelfs geen kapper en mijn haar kan indien nodig nog wel een paar weken even doorgroeien. Maar wat ik niet begrijp is dat een tandarts, al is het met mondkapje en handschoenen wél in mijn mond (het meest virusgevoelig) mag zitten/werken en dat een kapper, die achter of naast mij staat, met mondkapje en handschoenen niet mijn haar mag knippen.

Marja Bikker