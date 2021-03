Uitslag Stelling: Kerkdienst kan ook digitaal

Ondanks de strenge coronamaatregelen openden enkele zwaar gereformeerde kerken afgelopen weekend hun deuren voor soms wel honderden kerkgangers. Journalisten die verslag deden van de drukke diensten, werden op verschillende plekken geconfronteerd met fysiek geweld. Zo reed een kerkganger zondagmiddag in op een verslaggever bij de Sionkerk in Urk, en werd bij de ingang van de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel een journalist belaagd. De verontwaardiging over de uitzonderingspositie van kerken – waar geen maximumaantal bezoekers geldt en een maatregel als het dragen van een mondkapje niet verplicht is – groeit flink.

Maak een einde aan die uitzonderingspositie, zegt 76% van de respondenten. „Winkels en horeca zijn al maanden dicht. Ondernemers weten van gekkigheid niet meer hoe en of ze het gaan redden, maar de kerken mogen gewoon open met honderden mensen binnen? Ik denk dat we ergens een afslag gemist hebben”, verwoordt iemand het gevoel dat bij velen leeft. Het verplicht maken van de coronaregels vindt men eigenlijk niet voldoende: kerken en andere gebedshuizen zouden de deuren simpelweg moeten sluiten, zegt driekwart. „Al is het bijwonen van een kerkdienst een eerste levensbehoefte, dat kan ook digitaal”, zegt iemand. Het leeuwendeel is het daarmee eens: volgens 82% van de stellingdeelnemers zijn diensten prima vanachter de computer te volgen.

De Grondwet maakt het op dit moment onmogelijk om gebedshuizen wettelijke beperkingen op te leggen. Het bijwonen van een zondagsmis of het vrijdaggebed in de moskee valt immers onder vrijheid van godsdienst. Het kabinet kan daarom de gebedshuizen niet zomaar sluiten. Driekwart van de stellingnemers zou, als het mogelijk was, een einde maken aan dat grondrecht. „Vrijheid van geloof is een goed recht, maar dit mag de grotere groep geen problemen opleveren”, licht iemand toe. De meesten zouden het dan ook een goed idee vinden wanneer burgemeesters de bevoegdheid zouden krijgen om met een noodverordening een kerkdienst te stoppen. „De vraag is nog maar of de burgemeester van Urk zo’n dienst zou stoppen”, aldus een respondent. „Dan is het misschien beter om de wet aan te passen.”

Daags na de ongeregeldheden zwelt ook de kritiek aan op het optreden van de politie. Zo zou het ingrijpen ter plaatse ’gebrekkig’ zijn geweest. De Urker die zondagmiddag op een journalist van PowNed inreed, werd pas in de avond gearresteerd. Hoofdredacteuren eisen dat de politie feller optreedt. Hoewel de respondenten niet massaal pleiten voor meer politie bij kerkdiensten, vinden ze wel dat de handhaving strenger moet. „Er wordt nu met twee maten gemeten. Vreedzame demonstraties worden soms bruut de kop ingedrukt door de ME, terwijl geweld door kerkgangers onbestraft blijft.”

Hoewel de respondenten het geweld door de kerkgangers veroordelen, valt ook op dat ze kritisch zijn op de werkwijze van de journalisten. Een op de drie vindt zelfs dat journalisten te ver gaan in hun verslaggeving rond kerkdiensten.