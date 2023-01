Premium Het beste van De Telegraaf

Column Assita Kanko Vrouw mag geen fouten maken en niet genieten

Door assita kanko

„Ik ben een mens. Politici zijn mensen…Even geen brandstof meer.” De noodkreet van de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern is zeer herkenbaar. Ja, politici zijn mensen. Vrouwen in de politiek ook. Het probleem is dat men dat vaak vergeet, en men je behandelt alsof je een robot bent. En voor vrouwen komt daar vaak nog een geut seksisme bij.