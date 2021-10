’Energiebelasting fors omlaag’

De meest voor de hand liggende oplossing is om de schandalig hoge energiebelasting, verhoogd met 21% btw over diezelfde energiebelasting, terug te brengen naar nul of dan in ieder geval te reduceren tot normale proporties. Dan trek je je knip niet, maar ontvang je gewoon minder ’diefstalbelasting’ over een eerste levensbehoefte als energie. Zo moeilijk is het dus allemaal niet, maar je moet het gewoon even doen.

Jan Pronk, Beverwijk