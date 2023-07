’Gevlucht uit gay-hoofdstad Amsterdam’

Het is al jaren aan de gang en ook bekend bij het stadsbestuur en het COC. Maar beide autoriteiten hebben onvoldoende lef om de oorzaak hiervan te benoemen. Dat is opmerkelijk want de Amsterdamse linkse politieke partijen hebben het elke dag over discriminatie door de witte mensen. Dat niet alleen witte mensen discrimineren is een groot taboe. Zelfs Rob Jetten die in de media vertelt over alle homohaat berichten op internet, durft hier niets over te zeggen. Wat een politieke lafheid! Het is zelfs een vorm van discriminatie! Onze zoon en schoonzoon hebben gekozen voor een gayveilige omgeving en zijn verhuisd naar Berlijn. Gevlucht uit het linkse, tolerante Amsterdam.

Martin en Mia Hendrix, Amsterdam