’Zorg voor schone treinen’

We hebben in 4 verschillende treinen gezeten, ’s morgens vroeg, dus na de nachtschoonmaak. Het viel ons op dat in alle treinen de coupes enorm smerig waren. Overal rommel op de vloeren, dus niet geveegd, overal plak op de vloeren en dus zeker langere tijd niet gedweild. Het ergste waren de toiletten, een enorme stank kwam je al tegemoet voordat de wc-deur überhaupt geopend was. De hele wc onder de graffiti, met een speciale coating kan men dit voorkomen. De huidige treintarieven krijgen wel de nodige aandacht nu ook even aandacht voor een schone trein, dit kan zo echt niet NS!

J. Mulder, Smilde