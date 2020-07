’Veronica Inside moet blijven’

In De Telegraaf heeft Johan Derksen in de rubriek De Kwestie nog eens duidelijk uitgelegd hoe hij er in staat. Waar de Talpa-directie na die uitzending razend enthousiast was en aan het illustere drietal zelfs voorstelde een dagelijkse talkshow te gaan maken is het na alle ophef akelig stil gebleven. Het is zelfs afwachten of het drietal zelf de stekker er niet uittrekt.

Wat ik - en met mij vele honderdduizenden - als kijker van mijn favoriete programma zéér zou betreuren. Waarmee een uitstekend en spraakmakend programma de nek wordt omgedraaid. Dat kan en mag niet gebeuren! Laten we tenminste één monument in dit land nog op zijn sokkel staan.

Jan Muijs, Tilburg