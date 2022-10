’Pechhuiseigenaren in de kou’

Iedereen is het erover eens dat wie dat niet kan betalen snel en goed geholpen moet worden. Maar dan begint het gesteggel. Want wie bepaalt op basis van welke criteria wie die kosten zelf moet ophoesten en wie geholpen wordt? Hoe ga je om met mensen die in een oud, duur en slecht geïsoleerd huis wonen maar geen hoog inkomen en vette spaarrekening hebben? Moet die groep zich verplicht in de schulden steken? Wordt dit dan net als de groep pechstudenten de groep pechhuiseigenaren?

B. van Dam