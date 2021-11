Brief 3 ’Zakenkabinet aanstellen’

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft geblunderd met het binnenhalen van datacentra. Deze datacentra verbruiken enorm veel stroom en drinkwater om de servers af te koelen. Nu zitten we weer met de gebakken peren. We moeten naar een zakenkabinet en mensen aanstellen die er verstand van hebben. Regeren is toch vooruitzien? Nou, laat dat ook eens een keer zien!

H. v. Daal

