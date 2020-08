De pers is voor de oproerpolitie in Wit-Rusland duidelijk doelwit

Sinds enige tijd is mijn dateline in deze krant Amsterdam. Na bijna vijf maanden van een nogal zware en deprimerende quarantaine in Rusland – in geval van ziekte door corona weet je dat je in het beste geval belandt in een hospitaal met de zorg als bij ons in de jaren 70 – wisten mijn vrouw en ik in juli via een evacuatievlucht te ontkomen. Even uitblazen. Weg van de dagelijkse stress.