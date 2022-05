Premium Financieel

Energiespecialist Otto Waterlander: ’Oekraïne hoort bij ons’

Globetrotter Otto Waterlander (ex-Shell, ex-McKinsey) was maar net begonnen aan zijn vernieuwingsklus in het Oekraïense staatsgasbedrijf Naftogaz in Kiev, toen Russische troepen binnenvielen. „Naftogaz zat vlak voor een enorme groei van het energie-aanbod. Ik ben heel trots op Oekraïners, hoe ze sta...