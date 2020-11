’Focussen op toekomst jeugd’

Volgens een Groningse viroloog is het nog steeds de jeugd die de epidemie gaande houdt (Tel. 23/11). Hij vindt dan ook dat er een campagne moet komen die gericht is op jongeren die hij wil voorstellen mee te denken over oplossingen. Een campagne lijkt me een goed idee, maar dan een die jongeren laat inzien dat ze hun eigen toekomst grondig bederven als zij zich niet aan de voorschriften houden. Een grote economische dreun, een ernstige recessie, faillissementen, geen uitzicht op een goede baan en afnemende zekerheden in het dagelijkse bestaan zijn dan het gevolg. De jongeren hebben nog een heel leven voor zich, voor de ouderen is de toekomst nog maar kort.

A. Scholtes, Apeldoorn