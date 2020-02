’Verwarde mensen op straat gevaarlijk’

De reden waarom de man door de rechter op vrije voeten was gesteld? Er was geen psychiatrische rapportage op grond waarvan de rechter inzicht kon krijgen in zijn toerekeningsvatbaarheid. En dit was weer een gevolg van een ontstellend tekort aan forensische psychiaters.

Of zou er toch een andere reden voor zijn? Zou het ook niet zo kunnen zijn, dat juist de stijging van het aantal psychiatrische patienten in ons land onrustbarende vormen heeft aangenomen. En dat wellicht een algemene verharding van overheids- en gemeentelijke organen daar wel eens voor een groot gedeelte debet aan zou kunnen zijn? Waardoor veel mensen het niet meer zien zitten en afglijden naar een bedenkelijk niveau en hun daden niet meer kunnen overzien?

Deze patstelling moet hoe dan ook doorbroken worden. Al die mensen die onbehandeld in onze maatschappij blijven rondlopen vormen een groot gevaar. Het is duidelijk dat minister Dekker van Rechtsbescherming hiermee aan de slag moet. Dit kan zo niet langer.

Jan Muijs, Tilburg