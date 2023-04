’Taks omhoog door kosten opvang’

Bekijk ook: Nederland mag nu geen asielzoekers terugsturen naar Italië

Ondanks het feit dat op grond van de Dublin verordening de asielzoekers terug zouden moeten naar Italië, wil de raad dat niet. Dit heeft temaken met de slechte opvangcapaciteiten in Italië. Zo scheept de raad ons land op met meer asielzoekers die uit Italië komen. Kom maar binnen mannen, hier is woonruime volop, hier is een uitkering en hier is gratis gezondheidszorg...

Vind je het gek dat alle belastingen omhoog gaan, het geld voor de opvang moet ergens vandaan komen.

Kees Hooreman, Haarlem