Brief 2: ’Gebruik recyclebaar plastic’

Bamboe is een plant die zeer veel CO2 opneemt. Die gaan we in China ophalen om die vervolgens als grondstof voor verkeersborden te gebruiken.

Als je nu echt voor het milieu staat, dan gebruik je hiervoor recyclebare plastic, uit ons eigen land. Dan voorkom je dat die in het milieu komt, geef je het tenminste een tweede leven en je hoeft er niet een extra lange reis voor te maken naar China met veel CO2 uitstoot. Dan ben je pas goed bezig.

Willem Jonkmans

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: