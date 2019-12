Brief 3 ’Transparantie energiekosten nodig’

Het argument is de energietransitie naar fossielvrije energie. Dat hiervoor grote investeringen nodig zijn is begrijpelijk, edoch wat gebeurt er met die miljarden euro’s die door de verkoop van onze energiebedrijven zijn binnengestroomd en nog komen, zoals bij Eneco. Ik voel mij al jaren bestolen met erg hoge energietarieven. Wanneer komt er echt transparantie in de kosten bij het beheer?

W.A.M. Jansen, Berkel en Rodenrijs

