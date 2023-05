Het hotel was dicht, personeelstekort. Toch werd er opengedaan, kregen we koffie aangeboden en werd er een kamer geregeld, zodat we in ieder geval de nacht konden verblijven. „Graag de sleutel de volgende dag in de brievenbus.” „Hoe dan met afrekenen?” „Nou, dit is van het huis.”

Wat ontzettend aardig, terwijl het hotel het dus, gezien het personeelstekort, niet makkelijk heeft!

Monique van der Lee, Haarlem

